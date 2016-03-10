Савченко ще не знає, що лист "від Порошенка" був фейком - адвокат

Про це заявив адвокат Савченко Марк Фейгін, повідомляє "112 Україна" .

"Ми передамо інформацію (Надії Савченко про автентичність листа) буквально сьогодні, може завтра. Це до неї буде доведено", - заявив Фейгін.

Захисник підкреслив, що не тільки лист глави держави, але й інші звернення вплинули на рішення Савченко припинити голодування.

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"Вона припинила сухе голодування, але, я підкреслюю, не тільки цей лист став підставою для припинення голодування. І низку інших листів та звернень, яких я приніс досить багато сьогодні. Так що це не єдине звернення, було і звернення матері, сестри, було багато чого ще", - додав адвокат.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 березня, Фейгін оприлюднив заяву Савченко про припинення сухого голодування. Рішення перейти на воду і дитячі суміші Савченко прийняла після того, як отримала лист нібито від Порошенка, який пообіцяв зробити все можливе, щоб обміняти полонянку.

У зверненні до українців Савченко написала, що припиняє сухе голодування заради всіх, хто хвилюється за неї.

Крім того, Фейгін опублікував текст нібито самого листа Порошенка до Савченко з проханням про припинення голодування і пропозицією посади в новому складі українського уряду. У Twitter Фейгіна також з'явився коментар, що мова йде про посади "силового" міністра, і така пропозиція допоможе звільненню Савченко.

Пізніше прес-секретар президента Святослав Цеголко у коментарі УНІАН заявив, що президент Петро Порошенко ніяких листів українськійй льотчиці і народному депутату Надії Савченко не писав.

За його словами, Порошенко передавав усні слова підтримки Савченко, яка утримується в СІЗО у РФ.