Українці краще ставляться до Росії, ніж росіяни до України - опитування

Відповідні висновки випливають із результатів опитувань, які проводили в рамках спільного проекту Київський міжнародний інститут соціології і російська недержавна дослідницька організація «Левада-Центр».

Як зазначається у спільному прес-релізі цих соціологічних центрів, з вересня 2015 року ставлення українців до Росії практично не змінилося, а ставлення росіян до України погіршилося.

В ході дослідження українцям, як і раніше ставилося запитання «Як Ви загалом зараз ставитеся до Росії?», а росіянам «Як Ви загалом зараз ставитеся до України?».

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Так, в Україні добре ставляться до Росії 36% опитаних (у вересні було 34%), в Росії до України - 27% (у вересні було 33%). Тобто кількість позитивно налаштованих до України росіян на 9 процентних пунктів менше, ніж українців – до Росії, причому з вересня ставлення українців до Росії не змінилося (збільшення на 2 процентних пункти є статистично незначущим), а ставлення росіян до України погіршилося на 5 процентних пунктів.

Порівняно з вереснем 2015 року кількість негативно налаштованих до Росії українців зменшилася на 6 процентних пунктів (з 53% у вересні до 47% у січні) В Росії відповідна кількість становить 59%, що на 3 процентних пункти більше, ніж у попередньому опитуванні в вересні — 56%.

Найбільша кількість позитивно налаштованих до Росії сконцентрована у Східному (55%) та Південному регіонах (44%), найменша — у Західному регіоні (21%). У Центральному регіоні добре ставляться до Росії 29% опитаних.

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Найбільша кількість негативно налаштованих до Росії сконцентрована у Західному регіоні (65%), найменша — у Східному (22%). В Центральному регіоні так відповіли 55% опитаних, у Південному — 42%.

Опитування в Україні проводилося протягом 5–16 лютого Київським міжнародним інститутом соціології. Методом особистого інтерв'ю опитано 2020 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

У Луганській області опитування не проводилося на тимчасово окупованих територіях, у Донецькій області дослідження проводилося на всій території.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

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«Левада-центр» проводив опитування в Росії 22–25 січня за репрезентативною всеросійською вибіркою населення серед 1600 осіб у віці 18 років і старше в 137 населених пунктах 48 регіонів РФ. Дослідження проводилося вдома у респондента методом особистого інтерв'ю. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%.