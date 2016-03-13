Пранкери Вован і Лексус: ми не хочемо розігрувати "Головного Вована" - BBC

Про це вони заявили в інтерв'ю "BBC-Україна".

"Ну, поки у нас такого наміру немає і ми не хочемо робити такі речі", – сказав Вован (Володимир Кузнєцов).

За їх словами, вони подумають над цим, але не зараз, а після того, як розіграють "начальника пана прес-секретаря", а також "когось з Європи і Барака Обаму".

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У свою чергу Лексус (Олексій Столяров) заявив, що йому і Вовану "ближче все-таки ось ця сторона, яка проросійська, ніж ті люди, які хочуть розхитати ситуацію".

Лексус знову повторив, що розіграшем Фейгіна вони хотіли домогтися припинення голодування Савченко, а також того, щоб вона визнала себе винною.

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Розповідаючи про те, як їм вдається додзвонюватися до таких високопоставлених людей, як президент Туреччини, Вован розповів, що це було зроблено "шляхом довгого такого ланцюжка".

При цьому пранкери заперечують свій зв'язок зі спецслужбами. За їхніми словами, вони з власної ініціативи беруть на себе "функції президента".

Як повідомляв УНІАН, 10 березня стало відомо про те, що Надія Савченко, незаконно утримується в російському СІЗО, припинила суху голодовку після того, як її про це в листі попросив президент Петро Порошенко. Пізніше в адміністрації глави держави заявили, що лист, який їй нібито відправив Порошенко, є фейком.

Після цього, російські пранкери Лексус та Вован зізналися, що самостійно написали документ і передали його одному із захисників Савченко - Фейгіну. Пранкери пояснили, що, в першу чергу, переслідували "гуманні цілі".