Красноармійська міськрада підтримала перейменування міста на Покровськ
Красноармійська міська рада Донецької області підтримала ідею перейменування міста на Покровськ та просить Верховну Раду надати йому саме таку назву.
Про це повідомляє місцеве видання ДДК ("Димитров-Добропілля-Красноармійськ").
Зазначається, що депутати міськради просять перейменувати місто на Покровськ, а не на Гришине.
При цьому 17 лютого назву Гришине погодив парламентський комітет з державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоуправління.
Однак безпосередньо поряд з Красноармійськом вже існує село Гришине.
Рішення Красноармійської міськради підтримав і голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.
"Немає на Донеччині міста Красноармійськ. Є місто Покровськ. Залишився Димитров. Думаю, не надовго", - написав він на своїй сторінці у Facebook.
Як повідомляє в свою чергу ДДК, сьогодні мер Димитрова Олександр Брикалов під час засідання у міськраді робочої групи з перейменування міста запропонував назву Мирноград.
Однак профільний комітет ВР місяць тому погодив іншу назву і для Димитрова - Гродівськ, хотя поряд з ним вже є селище Гродівка та місто Новогродівка.