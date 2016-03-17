Красноармійська міськрада підтримала перейменування міста на Покровськ

Про це повідомляє місцеве видання ДДК ("Димитров-Добропілля-Красноармійськ").

Зазначається, що депутати міськради просять перейменувати місто на Покровськ, а не на Гришине.

При цьому 17 лютого назву Гришине погодив парламентський комітет з державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоуправління.

Однак безпосередньо поряд з Красноармійськом вже існує село Гришине.

Рішення Красноармійської міськради підтримав і голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Немає на Донеччині міста Красноармійськ. Є місто Покровськ. Залишився Димитров. Думаю, не надовго", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляє в свою чергу ДДК, сьогодні мер Димитрова Олександр Брикалов під час засідання у міськраді робочої групи з перейменування міста запропонував назву Мирноград.

Однак профільний комітет ВР місяць тому погодив іншу назву і для Димитрова - Гродівськ, хотя поряд з ним вже є селище Гродівка та місто Новогродівка.