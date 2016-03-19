Більшість росіян вважає, що незабаром бойові дії на Донбасі поновляться - опитування

Про це свідчать дані опитування фонду "Общественное мнение", передає ZN.UA.

При цьому 12% вірять, що перемир'я призведе до встановлення міцного миру. Важко відповісти 36% респондентів.

На думку 37% жителів Росії, найкращим результатом конфлікту в ОРДО і ОРЛО було б, щоб регіони стали незалежними державами або однією державою.

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У тому, що в результаті Україна збережеться як єдина держава в нинішніх кордонах, впевнений кожен п'ятий (20%). Протилежної думки дотримується 47%, не змогли відповісти 33% жителів Росії.

Опитування фонду "Громадська думка" було проведено 12-13 березня серед 1500 респондентів у РФ.

Нагадаємо, раніше розвідка повідомляла, що в тимчасово окуповане місто Макіївка Донецької області з російського міста Орел прибув підрозділ внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації.