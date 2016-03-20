Садовий: Мета провокації зі зриву заходів ЛГБТ-спільноти - дискредитація України

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Вчорашні події у Львові - наслідок добре спланованої операції. Учасники з обох сторін виступили свідомими чи несвідомими учасниками "картинки". Напередодні заходу я попередив голову ОДА про те, що мета провокації - міжнародна дискредитація України і попросив вчинити усі дії в межах його повноважень, аби не допустити цього сценарію. Знаю, що він обговорював цю ситуацію з СБУ. Сподіваюсь, зробили все, що могли. Слава Богу, ніхто не постраждав. Є репутаційні втрати", - зазначив мер Львова.

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Він також додав, що рішення суду про заборону проведення 19 березня будь-яких масових заходів біля Львівського оперного театру було правильним.

"Бо прямі зіткнення і кров на вулицях Львова - це те, чого хотіли наші недруги", - переконаний Садовий.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня Львівська міська рада заявила, що вважає недоцільним проведення в місті пішого ЛГБТ-квесту, який на 19 березня анонсували організатори "Фестивалю рівності".

Львівський окружний адмінсуд заборонив проведення ЛГБТ-квесту на площі перед оперним театром.

Представники співтовариства вирішили провести свою конференцію у готелі "Дністер". Пізніше біля цього готелю зібралися чоловіки у балаклавах, потім через повідомлення про мінування готелю учасників акції було евакуйовано на автобусах правоохоронців. При виїзді від готелю невідомі в балаклавах закидали камінням і петардами автобуси, в яких перебували учасники і організатори фестивалю. Ніхто з них не постраждав.

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За даними правоохоронців, поліція не затримувала людей, які кидали каміння в автобуси, обмежившись профілактичними бесідами.

В українському представництві міжнародної правозахисної організації Amnesty International наголосили, що заяви влади щодо ЛГБТ заохочують праворадикалів до насильницьких дій проти представників спільноти.