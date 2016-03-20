Заяви влади щодо ЛГБТ заохочують праворадикалів до насильства - Amnesty International в Україні

Про це директор представництва міжнародної правозахисної організації Amnesty International в Україні Тетяна Мазур заявила в інтерв'ю Deutsche Welle.

За її словами, заборона на проведення публічних заходів ЛГБТ-спільноти та напад на її представників у Львові "обурює і дуже сильно розчаровує".

На думку Мазур, напад невідомих молодиків у масках на учасників "Фестивалю рівності" у Львові 19 березня був принаймні частково спричинений заявами міської влади.

"З боку адміністрації міста говорили про недоцільність проведення фестивалю, були також дуже негативні коментарі від представників церкви. І як наслідок таких заяв ми побачили прояви насильства з боку певних праворадикальних груп", - вважає Мазур.

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На думку правозахисника, важливо проаналізувати заяви міської влади, які лунали перед фестивалем, і встановити, чи не були вони такими, що заохочують насильство.

Вона позитивно відзначила допомогу поліції у захисті учасників фестивалю, однак додала, що ефективність дій правоохоронців також варто перевірити.

"Потрібно ще розбиратися, чи були адекватними дії поліції, чи ні", - сказала Мазур.

За її словами, випадки насильства на грунті гомофобії є типовими для України і для прикладу навела минулорічну ситуацію в Одесі. (У серпні 2015 року мерія Одеси відмовилася прийняти заявку на проведення "Маршу рівності", суд заборонив проведення маршу, тоді активісти вирішили провести фестиваль квір-культури, однак радикали закидали приміщення, де проходив захід, петардами).

"Коли немає адекватного розслідування і покарання, засудження таких дій з боку представників влади, навпаки, є заяви, в яких є негатив щодо ЛГБТ, вони заохочують праворадикалів діяти так, як вони діють", - сказала правозахисник.

Нагадаємо, що "Фестиваль рівності", організований українською ЛГБТ-спільнотою, мав пройти у львівському готелі "Дністер" після судової заборони вуличних акцій. Однак анонім повідомив про замінування готелю, а коли учасників фестивалю та персонал готелю евакуювали, невідомі в масках закидали їх камінням, петардами і зеленкою.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня Львівська міська рада заявила, що вважає недоцільним проведення в місті пішохідного ЛГБТ-квесту, який на 19 березня анонсували організатори ”Фестивалю рівності”.

Також Львівська міська організація ВО "Свобода" поширила заяву, в якій вимагала від влади заборонити фестиваль.

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