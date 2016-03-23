Путін може погодитись передати Савченко Україні лише в статусі засудженої – експерт

Володимир Путін може погодитися віддати Надію Савченко на кордоні між Росією і Україною в статусі засудженої, якщо будуть вагомі аргументи, на які погодиться глава РФ. Про це заявив старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. Корецького НАН України Микола Сірий, передає "5 канал".

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"Я мало вірю у варіант помилування, я думаю, що цей варіант не вписується в путінську логіку. Я думаю, що Путін не хотів би, аби Надія Савченко вийшла із-за ґрат, вільно йшла територією Росії і досить швидко зайшла, скажімо, в поліцію і подала заяву про злочин стосовно тих осіб, які її викрали і переслідували. Єдине, на що він погодиться в майбутньому, - це на кордоні між Росією і Україною в статусі засудженої віддати Савченко Україні, якщо будуть такі вагомі аргументи, на які погодиться Путін", – заявив Сірий.

Микола Сірий наголосив, що на сьогодні не існує жодного правового шляху вирішення проблеми Надії Савченко, та є правова форма, в яку можуть вкласти політичні домовленості.

"Що стосується правових шляхів, то, насправді, правового шляху немає жодного. Є правова форма, в яку можуть вкласти політичні домовленості", – наголосив експерт.

Як повідомляв УНІАН, суд у Росії засудив Савченко до 22 років ув’язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.

Також їй присудили штраф у 30 тис. рублів за «незаконний перетин кордону».

Савченко та її захист звинувачення відкидають і стверджують, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили бойовики, які потім примусово переправили її до Росії.

Савченко незаконно утримують в РФ з середини літа 2014 року.