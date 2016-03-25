Тіло Грабовського знайшли у закинутому саду під Жашковим на Черкащині

Тіло загиблого адвоката Юрія Грабовського було знайдено в залишеному колишньому колгоспному саду за 27 км від міста Жашків Черкаської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник генпрокурора – головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Невелика група представників «Альфи», військової прокуратури та оперативних співробітників СБУ виїхала на територію Київської області та, починаючи з 19.00 до 4 ранку, ми шукали місце захоронення і місце вбивства адвоката Грабовського», - заявив він.

«О 4 годині відразу після місця, вказаного затриманим (другим підозрюваним у вбивстві адвоката - УНІАН) в лісі, точніше в закинутому колишньому колгоспному садку за 27 км від міста Жашкова, при розкопуванні наткнулися на тіло загиблого адвоката Грабовського», - додав Матіос.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня стало відомо про зникнення адвоката Грабовського, який мешкав у готелі в Одесі. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Грабовський був захисником російського «ГРУшника» Олександра Александрова, затриманого на Донбасі у травні 2015 року.

20 березня в Одесі було затримано одного з підозрюваних у викраденні Грабовського.

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Сьогодні, 25 березня, Національна асоціація адвокатів України поінформувала, що адвокат Грабовський, який був оголошений зниклим безвісти, знайдений убитим.

Також сьогодні Матіос заявив, що правоохоронці затримали другого підозрюваного у вбивстві адвоката Юрія Грабовського, який вказав на місце та обставини злочину.