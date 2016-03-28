Після вбивства Грабовського адвокату другого ГРУшника нарешті надали охорону

Адвокат російського військовослужбовця Євгена Єрофеєва Оксана Соколовська заявляє, що Служба безпеки України надала їй охорону.

Водночас в СБУ цю інформацію наразі не підтверджують.

Суд в Києві 21 березня 2016 року зобов’язав СБУ надати охорону Соколовської, її сім’ї та майну. Вона звернулася з відповідним клопотанням після зникнення на початку березня Юрія Грабовського – адвоката росіянина Олександра Александрова, що проходить по одній справі з Єрофєєвим. За словами Соколовської, невідомі неодноразово погрожували їй розправою.

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25 березня стало відомо, що Грабовський був знайдений убитим.

16 травня минулого року російські спецпризначенці Олександр Александров і Євген Єрофеєв були затримані в зоні проведення бойових дій на Донбасі поблизу Щастя Луганської області. Прокурори висунули обом однакові обвинувачення: у незаконному перетині кордону, та, серед іншого, звинуватили у вбивстві військового. Російським спецпризначенцям також інкримінують терористичний напад на позиції 92-ї бригади, яка охороняла ТЕЦ біля міста Щастя. Спочатку Єрофеєв і Александров назвались російськими військовими, але на суді відмовилися від свідчень.