Адвокат російського ГРУшника Єрофєєва заявила про тиск і просить суд надати їй охорону

Як передає кореспондент УНІАН, в цьому клопотанні Соколовська просить суд вирішити питання з надання їй державної охорони у зв'язку з тиском на неї працівників Київської обласної прокуратури.

Як пояснила вона в перерві судового засідання кореспонденту УНІАН, Київська обласна прокуратура за вказівкою Генеральної прокуратури проводить у неї вдома обшуки, чергує біля квартири, опитує сусідів щодо неї.

Соколовська вважає це тиском і порушенням закону про адвокатуру, який говорить про неприпустимість здійснення тиску на адвокатів, в тому числі з боку правоохоронців.

Наразі суд пішов до нарадчої кімнати вирішувати клопотання Соколовської.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2014 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських спецпризначенців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

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Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.

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Наприкінці серпня досудове розслідування стосовно Єрофєєва і Александрова було завершено. Російські військовослужбовці обвинувачуються у вчиненні низки злочинів. У даний час Голосіївський райсуд Києва розглядає провадження проти них.

23 грудня суд подовжив термін утримання під вартою Александрова та Єрофєєва до 20 лютого 2016 року у зв'язку з тим, що раніше призначений їм запобіжний захід - арешт - спливає 2 січня 2016 року.