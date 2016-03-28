Наступне засідання суду у справі Кернеса призначили на 4 квітня

Наступне судове засідання у Київському районному суді Полтави у справі міського голови Харкова Геннадія Кернеса призначено на 4 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогоднішнє засідання у даній справі тривало близько трьох годин. Під час засідання було допитано трьох свідків з боку обвинувачення.

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Наприкінці засідання Кернес вчергове заявив, що у зв'язку з важким фізичним станом не може щотижня приїздити до Полтави і подав клопотання про проведення засідань не частіше, ніж двічі на місяць.

«Я не користуюся своїм становищем, але так сталося, що я потрапив в інвалідний візок. Почуваюся погано, мені потрібна реабілітація. Якби цього не сталося, можливо, я сюди прибігав би чи на велосипеді їздив», - звернувся Кернес до судді.

Клопотання підтримали і адвокати підсудного.

Суддя, вислухавши всіх учасників процесу, призначив розгляд справи на 4 квітня. Якщо підсудний не зможе з'явитися, суддя попросив заздалегідь сповістити суд, направивши відповідні документи.

Як повідомляв УНІАН, на минулому засіданні в Київському районному суді Полтави у справі Кернеса, яке відбулося 14 березня, адвокат заявив, що тривалі переїзди і сам судовий процес є виснажливими для мера, тому запропонував провести наступне засідання через два тижні. Кернес погодився зі своїм адвокатом і попросив зробити такий графік слухань постійним.

Суддя призначив наступне засідання на 28 березня.

Довідка УНІАН. Міський голова Харкова Геннадій Кернес і двоє його охоронців (Віталій Блінніков і Євген Смицький) підозрюються у викраденні й побитті учасників Євромайдану в березні 2014 року.

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2 березня 2015 р. Кернесу було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (катування), ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

2 квітня 2015 р. Вищий спеціалізований суд України ухвалив рішення перенести розгляд кримінального провадження стосовно Кернеса з Дзержинського районного суду Харкова до Київського райсуду Полтави.

28 квітня 2014 р. невідомий скоїв замах на життя Кернеса, поранивши його з вогнепальної зброї в спину під час пробіжки. Нині він пересувається на інвалідному візку.