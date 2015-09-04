Аваков назвав Кернеса "видатним наперсточником"

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Харкові сказав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, коментуючи справу Кернеса.

«Суд, я сподіваюсь, ухвалить справедливе рішення дуже швидко, тому що докази, зібрані слідством, абсолютно переконливі», - сказав Аваков.

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Він також назвав Кернеса «видатним наперсточником» та висловив переконання, що мер Харкова намагається маніпулювати судом.

Довідка УНІАН. Міського голову Харкова Кернеса і двох його охоронців (Віталій Блінніков і Євген Смицький) підозрюють у викраденні й побитті учасників Євромайдану в березні минулого року.

2 березня Кернесу було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених чч. 2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), чч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (катування), чч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

2 квітня Вищий спеціалізований суд України ухвалив рішення перенести розгляд кримінального провадження щодо Кернеса з Дзержинського районного суду Харкова у Київський райсуд Полтави.