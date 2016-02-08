ГПУ оголосила підозру у державній зраді ще 50 кримським суддям

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Зокрема, в ГПУ нагадали про розслідування кримінального провадження щодо вчинення суддями Криму та Севастополя злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада). У травні 2015 року на підставі зібраних доказів Матіосом було підписано повідомлення про підозру у вчиненні державної зради 276 суддям.

Водночас, як заявили в Генпрокуратурі, вже в поточному році, 29 січня, «за результатами об’ємної та кропіткої роботи зі збору доказів», Матіосом підписано повідомлення про підозру ще 50 суддям АР Крим та Севастополя, які зрадили народові України.

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«Об’єктивна сторона вчиненого ними злочину полягає в тому, що вони, будучи громадянами України, займаючи посади суддів, маючи достатній рівень освіти, спеціальних знань і життєвого досвіду для розуміння факту окупації Російською Федерацією території АР Крим та м. Севастополя, усвідомлення проведення активної підривної діяльності проти України представниками спецслужб, правоохоронних та інших органів державної влади Російської Федерації, бажаючи допомогти в проведенні цієї підривної діяльності та зробити свій особистий внесок в утворення та функціонування в АР Крим та м. Севастополі системи органів державної влади Російської Федерації, у тому числі судової, з метою становлення і зміцнення окупаційної влади та недопущення контролю української влади на півострові, в порушення вимог ст. 65 Конституції України, якою передбачено обов’язок громадян України щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, порушуючи присягу судді, з початку тимчасової окупації, приблизно з 16.03.2014 і дотепер, використовуючи теоретичні знання і практичні навики, отримані в Україні, здійснюють правосуддя від імені Російської Федерації за російським матеріальним та процесуальним правом як судді незаконно створених на тимчасово окупованій території України судових органів», - підкреслюється в повідомленні.

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Робота зі збору доказів триває, додали в ГПУ.

При цьому в Генпрокуратурі зазначили, що основна доказова база, яка свідчить про вчинення державної зради суддями, знаходиться на тимчасово окупованій території півострова Крим (рішення, вироки, постанови суддів та інші документи).

«Дана обставина значно ускладнює розслідування», - підкреслили в Генпрокуратурі та звернулися до громадськості, підприємств, установ та організацій з проханням направляти їм «отримані будь-яким чином згадані документи».