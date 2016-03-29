У ГПУ закликали журналістів і депутатів не втягувати прокуратуру в політику

У Генеральній прокуратурі України закликають журналістів і депутатів не втягувати прокуратуру в політику та припинити популізм щодо органів прокуратури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прокурор Генеральної прокуратури України Владислав Куценко на брифінгу.

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"Досить популізму. Прошу всіх через вас, шановні колеги журналісти. Ми просимо народних депутатів Найєма, Соболєва, Лещенка, інших поважних осіб зупинитися, не втягувати прокуратуру в політику. Прокуратура - це правоохоронний орган. Допомагайте нам законами, допомагайте нам реформуванням, допомагайте нам іншими моментами, але заяви, які не базуються на правді, такі, як підлеглих Давіда (Сакварелідзе) обшукали... Ще раз повторюю: жодна людина не обшукана", - наголосив Куценко.

Прокурор заявив, що такі дії не відповідають дійсності і збурюють суспільство.

"Неприпустимими є й заяви окремих керівників депутатських фракцій", - наголосив Куценко.

За його словами, "називати сьогодні всю прокуратуру "генеральним могильником" - це образа кожній людині, яка тут працює".