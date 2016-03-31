Гройсман просить надати Парасюкові охорону

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засіданні парламенту Гройсман зазначив, що необхідно розібратися в ситуації із Парсюком і почути інформацію від правоохоронних структур, "що саме відбулося".

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"З іншого боку нам треба, щоб правоохоронна система сьогодні забезпечила охорону народного депутата. Тому я звертаюся до правоохоронних органів з тим, щоб це питання було вирішено", - наголосив голова ВР.

Він нагадав, що таким же чином було вирішено і питання щодо охорони народного депутата Вікторії Войціцької. "Слідство триває, охорона забезпечена", - додав він.

Гройсман наголосив, що "абсолютно ненормально, що люди з бойовою зброєю - гранатами - ходять по вулицях... На це має дуже адекватно реагувати правоохоронна система".

Він також повідомив, що вчора отримав інформацію від СБУ щодо злочинів, скоєних проти народних депутатів, і "зараз ми її проаналізуємо і надамо цю інформацію безпосередньо фракціям і народним депутатам".

Як повідомляв УНІАН, 30 березня у Києві невідомі кинули гранату в автомобіль депутата Парасюка. Ніхто не постраждав, лише пошкоджено три автомобілі.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 112 Кримінального кодексу України (посягання на життя державного чи громадського діяча).