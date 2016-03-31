ВРЮ внесе до Ради подання про звільнення 5 суддів, які переслідували "майданівців"

Відповідне рішення було прийняте на засіданні ВРЮ за результатами таємного голосування.

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"За результатами таємного голосування Вища рада юстиції на засіданні 31 березня вирішила внести подання до Верховної Ради України про звільнення Коваль Світлани Миколаївни, Беця Олександра Вадимовича, Приндюк Марії Василівни, Єфімової Ольги Іванівни, Бартащук Людмили Вікторівни з посад суддів Апеляційного суду Києва у зв’язку з порушенням присяги судді", - повідомили в прес-службі.

Як уточнили кореспонденту УНІАН в прес-службі ВРЮ, дані справи були розглянуті за поданням Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів

"На засіданні було констатовано, що вищезазначені судді не надали оцінку порушенню права учасників Майдану на захист, не звернули увагу на недопустимість та неповноту доказів при обранні запобіжного заходу учасникам Майдану судами першої інстанції", - сказали в прес-службі.