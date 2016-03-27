Підозрюваний у видачі зброї для розгону Майдану вийшов з-під варти

Про це повідомляє "112 Україна".

"Заворотнього випустили з Лук'янівського СІЗО. Його зустрічали його рідні та близькі. Спілкуватися з журналістами вони відмовилися. Швидко посадили Заворотнього в машину і поїхали", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожВ Одесі після засідання суду у "справі 2 травня" суддя зламав носа активісту

У Ростислава Заворотнього сьогодні вночі закінчується термін утримання під вартою, який не був продовжений.

Раніше начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк сказав, що Генеральна прокуратура України підготує подання у Вищу кваліфікаційну комісію суддів України про притягнення до відповідальності суддів, які затягували справу Ростислава Заворотнього.

Довідка УНІАН. В кінці листопада 2013 року відмова української влади від підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом став першопричиною виникнення наймасовіших за всю сучасну історію держави протестів. Зокрема, Кабінет міністрів України 21 листопада 2013 року прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, яке планувалося підписати на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада.

Після побиття бійцями «Беркута» в ніч на 30 листопада 2013 року десятків студентів на Майдані Незалежності в Києві на вулиці українських міст вийшли сотні тисяч громадян.

Акції протесту, які тривали з кінця листопада 2013 року до кінця лютого 2014 року, отримали назву Євромайдан, Майдан, а пізніше – Революція Гідності.

В лютому 2014 року під час зіткнень протестувальників з силовиками в центрі Києва загинуло понад ста людей, сотні були поранені, більше всього – 20 лютого. За даними Генпрокуратури, під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб.