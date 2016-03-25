Суд над Савченко прийняв метод експертизи Bellingcat, який раніше довів факт обстрілу позицій ВСУ з території Росії

За даними експертів, ця методика була представлена в експертизі, проведеної Олександром Бобковим, начальником департаменту оперативного моніторингу московського інженерно-технологічного центру «Сканекс».

Зазначається, що одним з основних завдань «Сканекс» став аналіз супутникових знімків місцевості в районі селища Металіст Луганської області, зроблених з 16 червня по 30 червня 2014 року.

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Так, на основі цього аналізу були зроблені різні висновки про воєнні дії в цьому районі. «Російська прокуратура використала це як доказ того, що українські військові, які діяли спільно з батальйоном «Айдар», здійснили обстріл блокпоста, що призвів до загибелі двох російських журналістів. За версією звинувачення, Савченко сприяла батальйону «Айдар» у здійсненні обстрілу, виконуючи коригування і передаючи координати російських журналістів», - йдеться в повідомленні.

Так, сторона звинувачення використовувала експертизу «Сканекс» як доказ того, що обстріл, якому нібито сприяла Савченко, був здійснений українськими військовими, а не бойовиками.

«По-перше, слід зазначити, що суд над Савченко є політичним спектаклем, а версія обвинувачення не витримує ніякої критики. Аналіз, що доводить невинність Савченко, був проведений, наприклад, командою Conflict Intelligence Team (CIT). При цьому в ході аналізу, проведеного експертом «Сканекс», на основі вивчення достатньої кількості воронок було вірно визначено напрямок обстрілу. Однак він не свідчить про винуватість Надії Савченко», - відзначають експерти.

Для виявлення районів бойових дій аналітик «Сканекс» використовував супутникові знімки, зокрема компанії Digital Globe, з допомогою яких встановив наявність воронок, пошкоджених будівель і слідів пожеж.

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Так, за допомогою цієї методики команда Bellingcat визначила, що з 9 липня по 15 вересня 2014 року російська артилерія (а не бойовики) здійснювала великомасштабні артилерійські обстріли українських позицій.

«Ці обстріли здійснювалися реактивними системами залпового вогню «Град» з Росії. При цьому вогневі позиції знаходилися поблизу від російських військових таборів, положення яких також було встановлено по супутниковим знімкам», - підкреслюють експерти.

«Тепер, коли російське правосуддя визнало достовірність методики аналізу воронок, використаної командою Bellingcat, ми сподіваємося, що російська влада і державні ЗМІ дадуть нову оцінку раніше проведеним нами розслідуванням обстрілу українських позицій російської артилерією», - резюмували в Bellingcat.