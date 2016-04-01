Перші 17 інструкторів спецпідрозділу КОРД Національної поліції отримали сертифікати

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, у церемонії отримання навчання взяли участь прем’єр-міністр Арсеній Яценюк та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Ці інструктори пройшли навчання, які проводилися спільно з представниками окремих спецпідрозділів США. Серед основних завдань групи «В» спецпідрозділу «КОРД» - гарантування безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві.

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Глава уряду підкреслив, що створення «КОРДу» забезпечить не лише ще один елемент реформи поліції, а й в цілому реформи правоохоронної і суддівської системи України.

«Ці українські поліцейські займуться надскладною справою – це справа захисту свідків, які будуть давати свідчення проти злочинців, мафії, проти будь-яких посадовців чи так званих «сильних світу цього», - зауважив Яценюк.

Він нагадав, що свідок може дати свідчення на процесі досудового слідства, але в суді внаслідок залякування чи тиску відмовляється від своїх свідчень, тому що держава не має можливості його захистити. Яценюк наголосив, що спецпідрозділ «КОРД» візьме під захист людей, які готові свідчити і говорити правду.

Яценюк висловив вдячність уряду Сполучених Штатів Америки та присутньому на церемонії надзвичайному та повноважному послу США в Україні Джеффрі Пайєтту за допомогу Україні у проведенні судової реформи та створенні поліції.

У повідомленні нагадується, у жовтні 2015 року за участі американських фахівців проведено тренінг кандидатів на посади інструкторів спецпідрозділу «КОРД» групи «А», серед основних завдань якої - звільнення заручників, порятунок поліцейських і цивільних, які потрапили під обстріл, участь у антитерористичних операціях, забезпечення силової підтримки поліцейських на особливих заходах. За результатами тренінгу сертифікати отримали 19 осіб.

Розпочато відбір кандидатів до підрозділів «КОРД» по всій Україні. До спецпідрозділу «КОРД» заплановано набрати 3 076 поліцейських.