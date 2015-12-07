Аваков: Нацгвардія та КОРД до кінця року отримають нові бронемашини "Варта" (фоторепортаж)

Національна гвардія України і підрозділ спеціального призначення КОРД (Корпус оперативно-раптової дії) до нового року отримають 10 нових бронемашин «Варта» українського виробництва.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook.

«Приймаємо на озброєння Нацгвардії і для підрозділів КОРД Нацполіції. До Нового року отримаємо перші 10 бронемашин. Виробник – «Українська бронетехніка» з участю білоруських інженерів, з урахуванням вимог і техзавдання від бойових офіцерів АТО», - написав він.

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Аваков зазначив, що після польових випробувань «Варти» в АТО буде прийнято рішення про закупівлю більшої партії бронемашин.

За інформацією Авакова, серед основних переваг броньованих автомобілів проекту «Варта» офіцерами й інженерами, які мають досвід бойових дій, відзначено, зокрема, більш потужний і ремонтопридатний двигун; для бронювання використовується шведська сталь з твердістю 560, на відміну від інших вітчизняних бронеавтомобілів, які використовують сталь з твердістю 500. Також в бронеавтомобілі встановлено сучасні протимінні сидіння для екіпажу і десанту, додана можливість централізованої підкачки коліс з кабіни водія, зазначив міністр.