Парасюк: у мене в багажнику є офіційно зареєстрована зброя

Зокрема, видання ZIK оприлюднило смс-листування Володимира Парасюка, в якому згадується, що в багажнику його автівки є автомат.

У коментарі ZAXID.NET народний депутат підтвердив, що приїхав до Львова зі зброєю – але підкреслив, що має на неї дозвіл.

«В мене в багажнику є офіційно зареєстрована зброя. Це карабін, просто він виглядає як автомат – бо перероблений з автомата Калашнікова. Його можна придбати в будь-якому магазині зброї. Він не стріляє автоматичними чергами, а тільки одиничними пострілами. Дозвіл у мене на нього є», - пояснив Володимир Парасюк.

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За словами Володимира Парасюка, смс-повідомлення, яке сфотографували журналісти, було адресоване його двоюрідному брату. Депутата обурило те, що журналісти зафіксували його особисту переписку.

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«Я розумію, що я – публічна людина, але журналісти, які фотографують особисті листування і оприлюднюють їх – це не правильно», - заявив Володимир Парасюк.