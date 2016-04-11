Повідомлено про підозру українцю, що перевіз для терористів "ЛНР" броньовик від Жириновського

Про це йдеться в повідомленні управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ ГПУ.

"Генеральною прокуратурою України погоджено повідомлення про підозру громадянину України, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (сприяння діяльності терористичної організації), у кримінальному провадженні за фактом сприяння громадянином Російської Федерації Жириновським В.В. та іншими невстановленими особами діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка", - зазначається в повідомленні.

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В ГПУ нагадали, що Жириновський, перебуваючи в Москві, у травні 2014 року вступив у злочинну змову з активними учасниками терористичної організації щодо матеріального забезпечення її збройних формувань, зокрема шляхом надання транспортного засобу марки ГАЗ (модель "Тигр"), що має подвійне функціональне призначення.

Підозрюваний громадянин України 7 травня 2014 отримав на території РФ автомобіль "Тигр", здійснив незаконний перетин державного кордону України, скерував його до м. Луганська, де того ж дня передав керівникам терористичної організації "ЛНР".

В Генпрокуратурі зазначають, що санкція інкримінованої підозрюваному статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Також зазначається, що звернення, направлене у цьому провадженні відповідно до укладених між державами угод до російської сторони про надання міжнародної правової допомоги, у тому числі щодо вручення Жириновському повідомлення про підозру, компетентними органами РФ впродовж півтора року залишалося без виконання.

Крім того, у березні цього року Генеральна прокуратура Росії відмовилася від виконання доручення з мотивів нібито загрози суверенітету, безпеці та іншим суттєво важливим інтересам РФ.

У свою чергу правоохоронні органи України продовжують вживати заходів з метою встановлення всіх осіб, причетних до скоєння цього та інших злочинів, притягнення винних до встановленої законом відповідальності.

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Як повідомляв УНІАН, 7 травня 2014 року до Луганської області через державний кордон з боку Росії незаконно і несанкціоновано прорвався броньований джип російського політика Жириновського.

За повідомленням правоохоронців, у середу, 7 травня, о 18:10 до контрольно-пропускного пункту "Ізваріно" на 4 мікроавтобусах під'їхали 30-35 озброєних осіб у камуфляжі і масках і зупинилися на відстані 200 метрів від КПП.

"Приблизно о 20:30 через державний кордон з території Російської Федерації через огорожу "Хвиля" здійснив несанкціонований в'їзд на територію України автомобіль "Тигр" (УЕ 986 К 77 рус), який поїхав в невідомому напрямку. Після цього невідомі на мікроавтобусах з місця події зникли", - йшлося тоді в повідомленні міліції.

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