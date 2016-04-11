Повідомлено про підозру українцю, що перевіз для терористів "ЛНР" броньовик від Жириновського
Генеральна прокуратура повідомила про підозру громадянину України, який перевіз на територію України автомобіль "Тигр", наданий одіозним російським політиком Володимиром Жириновським, і передав його ватажкам угруповання "ЛНР".
Про це йдеться в повідомленні управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ ГПУ.
"Генеральною прокуратурою України погоджено повідомлення про підозру громадянину України, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (сприяння діяльності терористичної організації), у кримінальному провадженні за фактом сприяння громадянином Російської Федерації Жириновським В.В. та іншими невстановленими особами діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка", - зазначається в повідомленні.
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В ГПУ нагадали, що Жириновський, перебуваючи в Москві, у травні 2014 року вступив у злочинну змову з активними учасниками терористичної організації щодо матеріального забезпечення її збройних формувань, зокрема шляхом надання транспортного засобу марки ГАЗ (модель "Тигр"), що має подвійне функціональне призначення.
Підозрюваний громадянин України 7 травня 2014 отримав на території РФ автомобіль "Тигр", здійснив незаконний перетин державного кордону України, скерував його до м. Луганська, де того ж дня передав керівникам терористичної організації "ЛНР".
В Генпрокуратурі зазначають, що санкція інкримінованої підозрюваному статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
Також зазначається, що звернення, направлене у цьому провадженні відповідно до укладених між державами угод до російської сторони про надання міжнародної правової допомоги, у тому числі щодо вручення Жириновському повідомлення про підозру, компетентними органами РФ впродовж півтора року залишалося без виконання.
Крім того, у березні цього року Генеральна прокуратура Росії відмовилася від виконання доручення з мотивів нібито загрози суверенітету, безпеці та іншим суттєво важливим інтересам РФ.
У свою чергу правоохоронні органи України продовжують вживати заходів з метою встановлення всіх осіб, причетних до скоєння цього та інших злочинів, притягнення винних до встановленої законом відповідальності.
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Як повідомляв УНІАН, 7 травня 2014 року до Луганської області через державний кордон з боку Росії незаконно і несанкціоновано прорвався броньований джип російського політика Жириновського.
За повідомленням правоохоронців, у середу, 7 травня, о 18:10 до контрольно-пропускного пункту "Ізваріно" на 4 мікроавтобусах під'їхали 30-35 озброєних осіб у камуфляжі і масках і зупинилися на відстані 200 метрів від КПП.
"Приблизно о 20:30 через державний кордон з території Російської Федерації через огорожу "Хвиля" здійснив несанкціонований в'їзд на територію України автомобіль "Тигр" (УЕ 986 К 77 рус), який поїхав в невідомому напрямку. Після цього невідомі на мікроавтобусах з місця події зникли", - йшлося тоді в повідомленні міліції.
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