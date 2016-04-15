CБУ знайшла чотири картини, викрадені з голландського музею

Про це під час спільного брифінгу з Міністром закордонних справ Павлом Клімкіним та послом Королівства Нідерланди повідомив Голова СБУ Василь Грицак, передає прес-центр СБ України.

Після отримання відповідного запиту від голландських правоохоронців СБ України провела масштабну роботу з перевірки інформації про знаходження картин в Україні. Як зазначив Василь Грицак, "спецоперація відбувалася в десяти регіонах України протягом чотирьох місяців".

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В СБУ розповіли, що спочатку правоохоронці встановили місцезнаходження двох картин, викрадених з музею. Витвори мистецтва були знайдені СБУ ще за тиждень до проведення у Нідерландах референдуму з підтримки асоціації Україна-ЄС. За словами Голови СБУ, оприлюднення цієї інформації могло вплинути на результати голосування, але зірвати продовження операції. Ще дві картини СБ України знайшла безпосередньо в день проведення брифінгу.

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Співробітники спецслужби встановили, що викрадення організувало одне з міжнаціональних кримінальних угруповань, до якого входили вихідці з Донбасу. Голова СБУ запевнив, що операція з пошуку картин в Україні триватиме.

"Дякую СБУ і голові Василю Грицаку за чотири знайдені картини з Нідерландів. Україна виконала обіцянку – ретельно шукала і знайшла перші картини", – підкреслив Павло Клімкін.

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Усі картини згідно з нормами міжнародного права будуть повернуті до голландського музею.

Посол Королівства Нідерланди в Україні Кейс Ян Рене Кломпенхауер подякував СБУ за результативну роботу та відзначив важливість міжнародної співпраці правоохоронців при розслідуванні резонансного злочину.

Як повідомляв УНІАН, загалом з музею у Горні було викрадено двадцять чотири картини та сорок срібних стародавностей вартістю майже 10 мільйонів євро.