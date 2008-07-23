Прогноз погоди на 24 - 28 липня

Завтра, 24 липня, на території України утримається спекотна погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, температура вночі становитиме 17-22°, вдень 29-34°, на півдні до 37°; в західній частині вночі 13-18°, вдень 22-27°, на Прикарпатті місцями 18-21°; в Карпатах вночі 6-11°, вдень 13-17°.

Водночас у західній частині, Вінницькій та Одеській областях очікуються дощі, грози, місцями град, шквали 15-20 м/с; в Карпатах та Прикарпатті дуже сильні дощі, у Закарпатті та на Вінниччині сильні дощі. На решті території мінлива хмарність, без опадів.

25-26 липня у Карпатах, прикарпатських, Вінницькій, Одеській, Миколаївській областях хмарно з проясненнями, часом дощ, гроза, подекуди град, шквали 15-20 м/с. На решті території мінлива хмарність, 25 липня без істотних опадів, лише вдень в Криму та Приазов`ї грозові дощі, 26 липня короткочасні дощі, грози, подекуди град.

Температура в західних областях вночі 14-19°, вдень 23-28°; на решті території вночі 16-21°, на узбережжі морів 22-25°, вдень 25-30°, у південній частині та східних областях 32-37°.

27 липня можливі короткочасні дощі, грози; 28 липня у західних та більшості північних областей без опадів, на решті території місцями (у східній частині та Приазов`ї повсюди) короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 12-18°, вдень 22-28° (27 липня у східній частині, Приазов`ї та Криму вночі 16-21°, вдень 25-32°).

Завтра у Києві та області без опадів. Температура вночі близько 20°, вдень 30-32°.

25-26 липня утримається мінлива хмарність. 25 липня без істотних опадів, 26 липня короткочасний дощ (вночі невеликий), гроза. Температура вночі 16-21°, вдень 25-30°.

27 липня у столиці та області короткочасні дощі (вдень місцями), грози; 28 липня без опадів. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°.