Янукович придумав, як знизити ціни на бензин

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що ціни на нафтопродукти в регіонах країни можна регулювати за рахунок періодичного викиду на ринок українських пально-мастильних матеріалів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні в Сімферополі, відповідаючи на питання, яким чином можна відрегулювати ціни на бензин в регіонах України.

"Насправді відрегулювати реально ціни в регіонах нереально. Є ринок, є попит, є споживач, є постачальник, - заявив голова уряду України. - Ми відпрацюємо системний підхід контролю і впливу держави на цінову політику. Коли я говорю системний підхід - частково це про нашу роботу з нафтотрейдерами".

За словами В.ЯНУКОВИЧА, в Україні є своя нафта, за допомогою якої можна "всередині держави відрегулювати ціни набагато нижчі, ніж ті ринкові ціни, які склалися на ринку України". "Ця кількість пально-мастильних матеріалів не може забезпечити Україну на сто відсотків, але ми можемо знижувати ціни і регулювати ринок за рахунок періодичного викиду на ринок українських нафтопродуктів", - вважає керівник Кабміну. Для цього уряд має намір розробити відповідну програму.

"Умовно кажучи, ми демпінгуватимемо, розподілятимемо ці нафтопродукти в регіонах для того, аби трішки наших нафтотрейдерів опускати в ціні, - заявив В.ЯНУКОВИЧ. - Ми це робитимемо, я кажу про це відкрито, і говоритиму про це на зустрічі в понеділок".

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що уряд має намір у понеділок, 14 серпня, зустрітися з нафтотрейдерами і підписати меморандум про стабілізацію цін на нафтопродукти. Прем`єр не уточнив змісту меморандуму. «Ми шукатимемо оптимальний шлях домовленостей і все це, звичайно ж, буде в рамках ринкових відносин. Це не будуть адміністративні методи», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

За даними НТЦ «Психея», який складає Інформаційну Систему реального часу «RealТЕК», з 31 липня по 7 серпня 2006 року середні в Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 1,73-5,47% (в середньому на 3,4%). Найбільшу динаміку зростання демонструє «найбільш соціальний» бензин - А-76, який за тиждень подорожчав на 5,47% або на 0,20 грн./літр - до 3,81 грн./літр. Бензини А-92, А-95 і А-98 за тиждень подорожчали в середньому на 15 коп. за літр - до 4,15 грн./літр, 4,43 грн./літр і 5,00 грн./літр відповідно. Дизельне пальне подорожчало найменше - за минулий тиждень ціна зросла на 7 коп./літр - до 4,03 грн./літр.