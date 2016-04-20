На Донеччині майора поліції затримали на хабарі у 75 тисяч (відео)
15:43, 20 квітня 2016Суспільство
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Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарництві оперуповноваженого управління протидії злочинності у сфері економіки Слов’янського міськвідділу поліції.
Поліцейського затримали на хабарі у 75 тисяч гривень / youtube.com
Як повідомляє СБУ, майор вимагав гроші з краматорського підприємця за сприяння у закритті щодо нього кримінального провадження. Бізнесмен звинувачувався у поставках до дитячих садків продуктів харчування за завищеними цінами.
Правоохоронці затримали здирника у власній автівці в Краматорську під час отримання 75 тисяч гривень.
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Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Оперуповноваженого затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі.
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