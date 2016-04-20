У Міноборони назвали кількість строковиків, яких призвуть на службу в травні-червні
18:30, 20 квітня 2016Суспільство
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На строкову військову службу в Збройні Сили України та інші військові формування в травні-червні 2016 року будуть покликані 16615 громадян.
До ЗСУ та інших військових формувань у травні-червні планується призвати понад 16,6 тис. / upogau
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони, відповідне розпорядження було ухвалено на сьогоднішньому засіданні уряду.
«Затверджена чисельність громадян, які підлягають призову з областей України та міста Києва, становить 16 тисяч 615 осіб. З них у Збройних Силах України служитимуть 8 тисяч 15 чоловік, в Нацгвардії – 4 тисячі осіб, у Держприкордонслужбі і Госспецслужбе транспорту – 4 тисячі осіб і 600 осіб відповідно», - йдеться в повідомленні.
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Обсяг коштів, необхідних для проведення призову, затверджений у сумі 54 млн 328,8 тис. грн.
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