На Одещині 22 квітня оголошено днем жалоби через загибель у пожежі 6 дітей

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Facebook повідомив 1-й заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Володимир Жмак.

«У зв'язку з трагедією завтра, згідно з розпорядженням голови Одеської ОДА, в Одеській області оголошується жалоба», - написав він.

Наразі голова ОДА Міхаїл Саакашвілі перебуває на місці трагедії – у Шабо.

Як повідомляє відділі комунікацій Головного управління поліції в Одеській області, правоохоронці встановлюють обставини і причини трагедії.

«Слідчо-оперативна група поліції почала свою роботу після локалізації пожежі. Встановлено, що в будинку проживає багатодітна сім'я. В результаті пожежі загинули шестеро дітей – 3, 8, 9 і 10 років, а також 5-місячні близнюки. Мати дітей отримала опіки рук та обличчя. Голова родини вдома не перебував», - повідомили у відділі.

Сім'я, в якій сталася трагедія, в соціальних службах на обліку не перебувала, за місцем проживання характеризується позитивно.

У відділі зазначили, що за фактом події матеріали зареєстровано в установленому законом порядку. Проводиться перевірка.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в селі Шабо Білгород-Дністровського району, у якій загинули діти, сталася на світанку 21 квітня.