Пожежа у приватному будинку під Одесою забрала життя шістьох дітей

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Facebook повідомив перший заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Володимир Жмак.

За його словами, НП сталася в селі Шабо Білгород-Дністровського району.

"Близько 3.30 виникла пожежа в приватному будинку, де проживала сім'я з 6 дітьми у віці від 4 місяців до 10 років. Батько був на роботі. Мати вибігла з будинку кликати на допомогу сусідів. О 4.30 прибули рятувальники. О 6.00 пожежу було ліквідовано. Під час розбору завалів виявлено тіла загиблих дітей. Всіх...", - написав Жмак.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в області, інформація про пожежу на вулиці Кооперативній надійшла о 4.30 від чергового поліції.

Унаслідок пожежі вогнем пошкоджено перекриття даху житлового будинку на загальній площі 70 кв. м.

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"О 6.45 під час розбору конструкцій даху були виявлені тіла 2 загиблих дітей приблизно 3-х та 9-ти років. О 7.40 виявлені тіла ще 2 дітей, пізніше – тіла ще двох", - сказали к прес-службі.

У гасінні пожежі брали участь 10 чоловік особового складу та 3 одиниці основної пожежної техніки.

На місці пожежі зараз працює мобільна оперативна група.