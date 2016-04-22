В УПЦ розповіли, як в Україну привезуть Благодатний вогонь

Про це розповів голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу Української Православної Церкви єпископ Климент (Вечеря) сьогодні на прес-конференції в УНІАН, повідомляє Центр інформації УПЦ.

"Напередодні Страсної Суботи офіційна делегація Церкви на чолі з керуючим справами УПЦ митрополитом Антонієм вирушить до Єрусалима. Українську делегацію прийме у своїй резиденції Єрусалимський патріарх Феофіл III. Також представники УПЦ візьмуть участь у богослужінні у Храмі Гробу Господнього, під час якого очікуємо, як і в попередні роки, сходження Благодатного вогню", – сказав владика Климент.

За його словами, того ж дня приблизно о 19.00 – 20.00 святиню доставлять в аеропорт Бориспіль.

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"У залі офіційних делегацій аеропорту Благодатний вогонь зустрічатимуть представники усіх єпархій УПЦ, які повезуть його у всі регіони нашої країни, навіть у ті, де відбуваються бойові дії", – повідомив єпископ.

Того ж вечора, близько 23.00, у Києво-Печерській лаврі, на площі перед Успенським собором, Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрій роздасть усім Благодатний вогонь.

Єпископ Климент запросив представників ЗМІ та вірян взяти участь у зустрічі Благодатного вогню в аеропорту та в Києво-Печерській лаврі. Він додав, що з цього моменту розпочинеться цикл урочистих Великодніх богослужінь.

У свою чергу директор Паломницького центру УПЦ Володимир Теліженко нагадав, що традиційно православні українці намагаються потрапити напередодні Пасхи на Святу Землю, до Храму Гробу Господнього.

"Окрім офіційної делегації УПЦ, цього року до Єрусалима вирушать ще декілька груп прочан – близько 150 вірян з усіх регіонів України", – розповів Володимир Теліженко.

Заступник голови Синодального відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ протоієрей Миколай Данилевич наголосив на необхідності серйозної підготовки до свята Великодня.

"У ці дні треба приступити до Сповіді й Причастя, хто ще цього не зробив під час Великого посту. Важливо не тільки підготувати до свята свою оселю, але перш за все очиститися духовно. Потрібно уникати конфліктів та у спокої переживати ці святі дні, читати Євангеліє", – сказав отець Миколай.

Він відзначив, що після вечірнього богослужіння у Великий четвер, на якому читаються 12 фрагментів з чотирьох Євангелій, що описують Страсті Христові, люди із запаленими свічками повертаються додому. Ці свічки є передвісниками того Благодатного вогню, який зійде у Велику Суботу.