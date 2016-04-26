Убивство бізнесмена під Запоріжжям виявилося поліцейською спецоперацією (відео)

Вихідця з Азербайджану у суботу, 23 квітня, нібито підірвали у його авто, передає ТСН.

Однак, виявилося, що кривава розплата була інсценуванням задля затримання замовника убивства.

Кадри із понівеченим авто та людиною без ознак життя у день спецоперації облетіли всі соціальні мережі. Більше того, поліція дала офіційний коментар щодо "убивства".

За інформацією слідства, замовлення на земляка зробив виходець з Азербайджану. Обидва чоловіки мали бізнес у торгівельній сфері і, вочевидь, не поділили ринок.

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Замовник особисто передав кілеру аванс та бойову гранату. Але напередодні замаху виконавця затримали правоохоронці, той усе розповів. Слідчі вирішили інсценувати вбивство, аби схопити замовника.

Жертву сховали у безпечному місці, а для певності бізнесмен навіть змирився з витратами на майбутній ремонт БМВ.

Після того, як світлини поширилися Мережею, кілер відзвітував про виконане замовлення.

Замовника затримали одразу після передачі другої частини "гонорару", наразі йому загрожує довічний термін ув'язнення.