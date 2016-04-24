Під Запоріжжям підірвали бізнесмена

Про це йдеться у повідомленні Головного управління поліції в Запорізькій області.

"23 квітня 2016 року на території Запорізької області було вбито вихідця з кавказького регіону, громадянина О., котрий займався бізнесом у місті Запоріжжі. Чоловік проживав на території України понад 20 років", - сказано у ньому.

Зазначається, що автомобіль BMW X-5, який належав потерпілому, було підірвано, за попередньою інформацією, гранатою РГД-5, неподалік лісосмуги у передмісті Запоріжжя, ймовірно, коли підприємець рухався додому.

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У результаті вибуху осколками було пошкоджено обшивку та скло автомобіля.

Сам власник, отримавши поранення, не сумісні з життям, помер на місці скоєння злочину.

На місце події виїжджали керівництво Національної поліції в області та слідчо-оперативна група. У ході огляду вилучено фрагменти гранати.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Обставини скоєння злочину встановлює слідство. Основною версією мотивів вбивства наразі є комерційна діяльність загиблого.

Поліцейські просять відгукнутися свідків резонансного злочину, внаслідок якого загинув підприємець.

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