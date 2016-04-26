У зоні АТО затримали депутата міськради за хабар у 20 тисяч доларів співробітнику СБУ

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, депутат приніс 20 тис. доларів співробітнику Служби безпеки за сприяння у закритті кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення або збут підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці затримали депутата у Краматорську в автомобілі при спробі передати гроші співробітнику спецслужби, який повідомив колег про "пропозицію".

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.

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Як повідомляв УНІАН, 25 квітня Генеральна прокуратура затвердила обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно двох колишніх працівників одного із обласних управлінь Служби безпеки України та слідчого органу внутрішніх справ, які обвинувачуються в одержанні хабара у 1,7 мільйона гривень.