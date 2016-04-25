Генпрокуратура обвинувачує двох екс-працівників СБУ та МВС в одержанні хабара у 1,7 мільйона

Про це повідомляє в прес-службі ГПУ.

Зазначається, що досудовим розслідуванням, яке проводили слідчі СБУ, доведено, що вказані особи у серпні 2015 року за хабар у сумі понад 1,7 мільйона гривень намагались повернути власниці вилучені в іншому кримінальному провадженні медичні препарати та обіцяли вжити заходів щодо непритягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

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Обвинувачення висунуто за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

Обвинуваченим обрано запобіжні заходи та накладено арешт на майно.