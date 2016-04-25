Генпрокуратура обвинувачує двох екс-працівників СБУ та МВС в одержанні хабара у 1,7 мільйона
19:59, 25 квітня 2016Суспільство
1436 0
Генеральна прокуратура затвердила обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно двох колишніх працівників одного із обласних управлінь Служби безпеки України та слідчого органу внутрішніх справ, які обвинувачуються в одержанні неправомірної вигоди та у службовій підробці.
ГПУ обвинувачує двох силовиків в одержанні хабара у 1,7 мільйона / Фото УНІАН
Про це повідомляє в прес-службі ГПУ.
Зазначається, що досудовим розслідуванням, яке проводили слідчі СБУ, доведено, що вказані особи у серпні 2015 року за хабар у сумі понад 1,7 мільйона гривень намагались повернути власниці вилучені в іншому кримінальному провадженні медичні препарати та обіцяли вжити заходів щодо непритягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
Читайте такожНа Одещині судитимуть екс-міліціонера за отримання хабара у 220 тисяч
Обвинувачення висунуто за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.
Обвинуваченим обрано запобіжні заходи та накладено арешт на майно.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter