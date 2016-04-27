За підвищенням соцстандартів має слідувати продовження інших реформ - депутат
Ініціатива про чергове підвищення державних соціальних стандартів є продовженням політики попереднього уряду і неможлива без реалізації інших реформ Арсенія Яценюка.
Про це заявив народний депутат фракції "Народний фронт" Олександр Дроздик, коментуючи заяву прем’єра Володимира Гройсмана про намір внести до Верховної Ради законопроект про підвищення соціальних стандартів на 10%, передає прес-служба партії.
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"Чергове підвищення соцстандартів - це продовження політики, яку проводив попередній уряд. Арсеній Яценюк підняв ці стандарти минулого року на 13% (це максимум, який був можливий в умовах війни), і заклав у держбюджет-2016 чергове підвищення цьогоріч", - наголосив народний депутат.
"Народний фронт" вітає ініціативу прем’єра Гройсмана, але наголошує: її реалізація неможлива без продовження цілого комплексу стабілізаційних реформ Яценюка. Ми підтримаємо відповідні законопроекти про підвищення соцстандартів, але простежимо, щоби ухвалювалися і решта реформаторських законопроектів", - заявив Дроздик.
Фінансування поетапного підвищення соцстандартів, нагадав він, забезпечується низкою антикорупційних, структурних та енергетичних ініціатив попереднього Кабінету Міністрів.
"Арсеній Яценюк ініціював підвищення соцстандартів у воєнний час на чітко прорахованих макроекономічних та бюджетних умовах, які забезпечуються вже запущеними реформами. Ідеться, насамперед, про реформи, передбачені Меморандумом між Україною і МВФ та Коаліційною Угодою. Зокрема, про остаточне ухвалення нового Податкового Кодексу; про подальшу жорстку боротьбу з корупцією і суцільне впровадження системи ProZorro; про подальшу реорганізацію держкомпаній з виходом на прозорість і бездотаційність, та прозору приватизацію; про остаточну демонополізацію енергетики та транспорту; про недопущення кризи неплатежів через продовження широкої програми житлових субсидій", - зазначив Олександр Дроздик.
"Якщо діючі коаліція та уряд, не дай Боже, затягнуть чи згорнуть ці реформи Яценюка - Україна може просто випасти з бюджету після чергового підвищення соціальних стандартів" – додав він.
Показовим прикладом необхідних реформ Уряду Арсенія Яценюка він назвав повернення до бюджету коштів, вкрадених режимом Януковича.
"Команда Арсенія Яценюка розшукала й домоглася арешту в "Ощадбанку" близько півтора мільярда доларів активів, вкрадених і відмитих Сім’єю Януковича. Коли стало ясно, що прокуратура й суди неспроможні повернути в бюджет ці однозначно злочинні кошти, "Народний фронт" розробив проект змін до Кримінально-процесуального кодексу про механізм спецконфіскації (№4057). Запровадження цього механізму стало особливо необхідним в грудні минулого року: після того, як парламент наполіг на переробці урядового проекту Податкового Кодексу - відтак і на скороченні бюджетних доходів-2016. Ухвалення проекту 4057 дозволить, до прикладу, вдвічі збільшити зарплату вчителям ближчими роками", - пояснив Олександр Дроздик.