За підвищенням соцстандартів має слідувати продовження інших реформ - депутат

Про це заявив народний депутат фракції "Народний фронт" Олександр Дроздик, коментуючи заяву прем’єра Володимира Гройсмана про намір внести до Верховної Ради законопроект про підвищення соціальних стандартів на 10%, передає прес-служба партії.

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"Чергове підвищення соцстандартів - це продовження політики, яку проводив попередній уряд. Арсеній Яценюк підняв ці стандарти минулого року на 13% (це максимум, який був можливий в умовах війни), і заклав у держбюджет-2016 чергове підвищення цьогоріч", - наголосив народний депутат.

"Народний фронт" вітає ініціативу прем’єра Гройсмана, але наголошує: її реалізація неможлива без продовження цілого комплексу стабілізаційних реформ Яценюка. Ми підтримаємо відповідні законопроекти про підвищення соцстандартів, але простежимо, щоби ухвалювалися і решта реформаторських законопроектів", - заявив Дроздик.

Фінансування поетапного підвищення соцстандартів, нагадав він, забезпечується низкою антикорупційних, структурних та енергетичних ініціатив попереднього Кабінету Міністрів.

"Арсеній Яценюк ініціював підвищення соцстандартів у воєнний час на чітко прорахованих макроекономічних та бюджетних умовах, які забезпечуються вже запущеними реформами. Ідеться, насамперед, про реформи, передбачені Меморандумом між Україною і МВФ та Коаліційною Угодою. Зокрема, про остаточне ухвалення нового Податкового Кодексу; про подальшу жорстку боротьбу з корупцією і суцільне впровадження системи ProZorro; про подальшу реорганізацію держкомпаній з виходом на прозорість і бездотаційність, та прозору приватизацію; про остаточну демонополізацію енергетики та транспорту; про недопущення кризи неплатежів через продовження широкої програми житлових субсидій", - зазначив Олександр Дроздик.

"Якщо діючі коаліція та уряд, не дай Боже, затягнуть чи згорнуть ці реформи Яценюка - Україна може просто випасти з бюджету після чергового підвищення соціальних стандартів" – додав він.

Показовим прикладом необхідних реформ Уряду Арсенія Яценюка він назвав повернення до бюджету коштів, вкрадених режимом Януковича.

"Команда Арсенія Яценюка розшукала й домоглася арешту в "Ощадбанку" близько півтора мільярда доларів активів, вкрадених і відмитих Сім’єю Януковича. Коли стало ясно, що прокуратура й суди неспроможні повернути в бюджет ці однозначно злочинні кошти, "Народний фронт" розробив проект змін до Кримінально-процесуального кодексу про механізм спецконфіскації (№4057). Запровадження цього механізму стало особливо необхідним в грудні минулого року: після того, як парламент наполіг на переробці урядового проекту Податкового Кодексу - відтак і на скороченні бюджетних доходів-2016. Ухвалення проекту 4057 дозволить, до прикладу, вдвічі збільшити зарплату вчителям ближчими роками", - пояснив Олександр Дроздик.