У столиці викрали іноземця - поліція

У столиці поліція розслідує справу за фактом викрадення іноземця.

Про це сьогодні повідомляє Відділ комунікації Головного управління Нацполіції у місті Києві.

Зазначається, що подія сталася поблизу готелю у Печерському районі Києва 6 травня.

«Вчора ввечері в управління поліції надійшло повідомлення від громадянки іншої держави про те, що напередодні її чоловік поїхав на зустріч, а вже з 22-ї години не відповідав на дзвінки. Близько 22:30 на її мобільний надійшов дзвінок із його телефону, однак жінка нічого не змогла зрозуміти, оскільки не знає мови. Ще через годину до неї приїхав спільний знайомий і розповів, що йому подзвонив невідомий і повідомив: якщо вони хочуть бачити чоловіка, повинні готувати гроші», - йдеться в повідомленні.

Оперативним шляхом правоохоронці встановили, що до викрадення причетні особи, які можуть рухатися автомобілем «Мітсубіші» чорного кольору. Відповідні орієнтування були передані всім автопатрулям, які несуть службу у столиці. Зрештою у Подільському районі патруль Управління поліції охорони помітив розшукувану машину. У момент її затримання в салоні перебувало двоє чоловіків. Їх доставили до Печерського управління поліції. Зараз вони спілкуються зі слідчими.

За цим фактом поліція проводить досудове розслідування у кримінальних провадженнях, розпочатих за ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.