У Харкові у ході зіткнень біля Меморіалу Слави поліцейському розбили ніс

Як передає кореспондент УНІАН, під час спроби розборонити учасників конфлікту підполковнику поліції прийшовся в обличчя удар держаком прапора. Внаслідок цього у чоловіка був розбитий ніс і подряпане підборіддя.

Під час брифінгу на Меморіалі Слави після зіткнень начальник відділу превентивної діяльності ГУ НП України в Харківській області Сергій Бирбасов повідомив, що у покладанні квітів взяли участь близько 5000 осіб, охорону здійснювали близько 500 співробітників поліції, а також бійці Нацгвардії.

Під час конфлікту для проведення профілактичної бесіди з натовпу було виведено близько 15 чоловік, ніхто з них не затриманий і не доставлено у відділи поліції.

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Бирбасов додав, що перед початком церемонії покладання квітів співробітники поліції настійно просили деяких учасників заходу прибирати георгіївські стрічки. Він додав, що на Меморіалі в учасників заходу не було вилучено ніяких заборонених предметів.