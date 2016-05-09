У Харкові під час покладання квітів до Меморіалу Слави сталися сутички

Як передає кореспондент УНІАН, колона учасників покладання формувалася з кількох частин.

Попереду йшли ветерани, представники влади та патріотично налаштована молодь з українськими прапорами. В кінці колони стали люди з червоними прапорами, знаменами Перемоги і портретами учасників Другої Світової війни. На декому з цих людей були прикріплені георгіївські стрічки, стрічки також були прикріплені до портретів учасників війни. В цій частині колони був депутат Харківської міськради Андрій Лесик, який повсякчас демонструє свою проросійську позицію під час сесій.

Перша бійка сталася між проукраїнськи налаштованою молоддю та Лесиком, на якому активісти побачили георгіївську стрічку. Решта колони з червоними прапорами, підійшовши до Меморіалу, почали скандувати “Фашизм не пройдет”, “Спасибо деду за Победу”. Між цими людьми та патріотичною молоддю сталася сутичка.

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Проукраїнски налаштовану молодь відтіснили від Меморіалу, після чого учасники покладання почали скандувати “С Днем Победы!". Після цього сталося ще кілька сутичок.

До Меморіалу підтягуються поліцейські підрозділи у шоломах та з гумовими кийками.

Як повідомляв УНІАН, на вихідних 7-9 травня в Харкові і області правоохоронці нестимуть службу у посиленому режимі. За даними облуправління поліції, до забезпечення порядку залучено близько 5 тисяч силовиків.