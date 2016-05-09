В Одесі правоохоронці перевіряють інформацію про замінування Куликового поля.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, об 11.23 до чергової частини Приморського відділу поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що територія Куликового поля замінована.

"На місці події працюють слідчо-оперативна група, кінологи та працівники вибухотехнічної служби", - зазначили у відділі.

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Зазначимо, на Куликовому полі в Одесі традиційно проходять заходи проросійських активістів.

За повідомленнями прес-служби Нацполіції в Одесі, в ході сьогоднішніх заходів з нагоди 71-ї річниці перемоги над нацизмом на Куликовому полі вже був затриманий один активіст.

Крім того, як передає кореспондент УНІАН, в Одесі на Алеї Слави "куликовці" розгорнули червоні прапори.

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Так, після закінчення офіційної урочистої церемонії з нагоди Дня перемоги над нацизмом, на Алеї Слави у Центральному парку Культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка, почалася акція постійних учасників антиукраїнських мітингів на Куликовому полі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Україні відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.