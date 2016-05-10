Рада уточнила умови прийому на навчання до вишів осіб з території проведення АТО

Як передає кореспондент УНІАН, були ухвалені уточнення до нещодавно ухваленого закону, який ще не був переданий на підпис президента “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місце проживання яких є територія проведення антитерористичної операції” (реєстраційний номер 4350).

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Відповідно до уточнень для осіб, місце проживання яких є територія проведення АТО та які отримали документ про загальну середню освіту, прийом на навчання до вишів на Донбасі є на території, де здійснюють повноваження обласні цивільно-військові адміністрації, та вишів навчальних закладів, евакуйованих з території проведення АТО і тимчасово окупованої території, здійснюється за результатами ЗНО або на конкурсній основі за результатами вступних випробувань.

Крім того, уточнено, що даний закон набере чинності з дня наступного за днем його опублікування, але вводиться в дію через місяць з дня набрання ним чинності.