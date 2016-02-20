Вступна кампанія до вишів в Україні розпочнеться 11 липня

Як повідомили УНІАН у Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, про це повідомила перший заступник міністра освіти і науки Інна Совсун під час брифінгу.

За її словами, у цьому році термін вступної кампанії - коротший, як показала вступна кампанія минулого року, більше третини від загальної кількості заяв абітурієнтів подавалися в електронному вигляді.

Також у зв’язку з демографічною ситуацією кількість випускників, принаймні до 2019 року, буде зменшуватися, тому відкривати приймальні комісії на довший термін недоцільно.

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«Таке рішення не призведе до великих черг до приймальних комісій», - запевнила Совсун.

Крім того, вона зазначила, що у цьому році особи, які вступатимуть на ті спеціальності, на котрі передбачається проведення співбесід, екзамени і творчі конкурси, подаватимуть документи до ВНЗ до 20 липня; зарахування на місця державного замовлення буде здійснено не пізніше 6 серпня.

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Совсун додала, що цього року востаннє здійснюватиметься набір на освітньо-кваліфікаційні рівні молодший спеціаліст, спеціаліст.

За словами першого заступника міністра, абітурієнти подаватимуть свої заяви за пріоритетністю, що була започаткована у минулому році.

«Система пріоритетності довела свою успішність. Це дозволило зробити процедуру більш автоматизованою і прозорою, зокрема, фактично 85% вступників у 2015 році були розподілені під час першої автоматичної хвилі зарахування», - підкреслила Совсун.

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За її словами, під час вступної кампанії 2016 абітурієнт подає таку ж кількість заяв, як і в минулому – 15, знімається регулювання щодо кількості ВНЗ, в які він може подати заяви, при цьому обмежується кількість спеціальностей, на які він може подати заяви, – на 5 спеціальностей.

Совсун також повідомила, що однією з важливих особливостей вступної кампанії у 2016 році є те, що міністерство вже не здійснюватиме ручного розподілу місць державного замовлення, для вищого навчального закладу встановлюється кількість місць за певною спеціальністю.

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«Університети, відповідно до показників кількості державних місць, які у них були в минулому році, можуть додавати до 25% кількості абітурієнтів, порівняно з минулим роком», - зазначила вона.