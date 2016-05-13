Суддя Житомирського райсуду отримала 5 років за хабар у 2,4 тисячі доларів

21:27, 13 травня 2016
Суспільство
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Суддя-хабарниця Житомирського районного суду Житомирської області отримала 5 років позбавлення волі за хабар у 2,4 тисячі доларів, який отримала за прийняття рішення на користь однієї зі сторін.

УНІАН

Як повідомили УНІАН у Погребищенському районному суді Вінницької області, нещодавно цей суд виніс вирок судді Житомирського райсуду за ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України (в редакції закону, що діяв на час вчинення злочину - УНІАН).

Як зазначається у повідомленні, вказаним судом першої інстанції суддю засуджено за одержання хабара службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням цього хабара.

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Вироком суду винній призначено покарання позбавленням волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави по здійсненню правосуддя на 2 роки та з конфіскацією усього належного їй майна. На підставі ст.54 ККУ суддю також позбавили 3 кваліфікаційного класу судді.

18 травня 2010 року у службовому кабінеті по вулиці Щорса, 92 у Житомирі цій судді було передано другу частину хабара у 1000 доларів США за прийняття рішення про задоволення позову товариства з обмеженою відповідальністю. Відразу після одержання цієї останньої частини хабара суддя була затримана працівниками Управління Служби безпеки України у Житомирській області. Всього суддя одержала як хабар 2400 доларів США за ухвалення рішення на користь однієї зі сторін.

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