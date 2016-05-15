Тука: "Миротворець" буде повернутий, незважаючи на будь-який тиск
16:04, 15 травня 2016Суспільство
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Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявив, що проект "Миротворець" буде повернуто, незважаючи на будь-який тиск.
Тука впевнений, що "Миротворець" буде повернутий / Фото УНІАН
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
"Додам тільки (по секрету!) - ми повернемо "Мировторець", незважаючи на будь-який тиск", - написав Тука.
Як повідомляв УНІАН, сайт "Миротворець" опублікував персональні дані журналістів українських та західних ЗМІ, акредитованих у так званій "ДНР". У цій базі даних містилося 4068 імен.
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Журналістське співтовариство висловило обурення з приводу таких дій.
Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за фактом оприлюднення в інтернеті особистих даних журналістів.
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