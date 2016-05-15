Тука: "Миротворець" буде повернутий, незважаючи на будь-який тиск

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Додам тільки (по секрету!) - ми повернемо "Мировторець", незважаючи на будь-який тиск", - написав Тука.

Як повідомляв УНІАН, сайт "Миротворець" опублікував персональні дані журналістів українських та західних ЗМІ, акредитованих у так званій "ДНР". У цій базі даних містилося 4068 імен.

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Журналістське співтовариство висловило обурення з приводу таких дій.

Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за фактом оприлюднення в інтернеті особистих даних журналістів.