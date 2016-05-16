Пєсков запевняє, що рішення про участь виконавця РФ в "Євробаченні-2017" в Україні не приймається у Кремлі

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков сказав журналістам.

На запитання, чи варто Росії утриматися від направлення свого учасника на "Євробачення-2017" в Україну, Пєсков відповів: «Не можу сказати. Повірте мені: ці рішення приймаються не в Кремлі. Мені нічого коментувати щодо цієї ситуації».

Також він відмовився коментувати численні заяви російських чиновників про політизацію цього конкурсу.

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Водночас Пєсков наголосив: "Ми всі вболівали за нашого виконавця (Сергія Лазарєва - УНІАН), він виступив чудово, блискуче".

Як повідомляв УНІАН, представниця України Джамала перемогла на "Євробаченні-2016" у Швеції з піснею "1944". На другому місці опинилася Австралія, на третьому - Росія.