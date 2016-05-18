Хакери "злили" номери телефонів депутатів Держдуми
15:12, 18 травня 2016Суспільство
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Хакери опублікували номери мобільних телефонів депутатів Держдуми Російської Федерації.
REUTERS
Так, вони відкрили перед громадськістю один з наявних телефонних довідників депутатів Держдуми РФ, йдеться на сайті "Кіберхунта".
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"Запрошуємо пранкерів і просто креативних співвітчизників переконатися в його актуальності і поспілкуватися з людьми, які принесли зло на український Донбас", - йдеться у повідомленні.
cyberhunta.com
Раніше український хакер Вадим Єрмолович визнав себе винним у причетності до групи, яка викрадала на світових ринках бізнес-інформацію і отримала близько 100 мільйонів доларів незаконного прибутку.
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