Хакери "злили" номери телефонів депутатів Держдуми

Так, вони відкрили перед громадськістю один з наявних телефонних довідників депутатів Держдуми РФ, йдеться на сайті "Кіберхунта".

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"Запрошуємо пранкерів і просто креативних співвітчизників переконатися в його актуальності і поспілкуватися з людьми, які принесли зло на український Донбас", - йдеться у повідомленні.