Український хакер визнав себе винним у крадіжці бізнес-інформації на світових ринках

28-річний киянин 16 травня підтвердив попереднє повідомлення трьох фінансових трейдерів про злам тисяч корпоративних прес-релізів до їхнього оприлюднення і використання отриманої інформації для незаконного збагачення, повідомляє Радіо Свобода.

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Прокуратура США звинувачує трьох хакерів і сімох трейдерів, багато яких пов’язані з Росією, в крадіжці в період з лютого 2010 до серпня 2015 року неопублікованих даних агенцій Business Wire, Marketwired і PR Newswire.

Вадиму Єромоловичу, який визнав себе винним у шахрайстві і крадіжці особистих даних за обтяжуючих обставин, загрожує до 20 років позбавлення волі.

Інші звинувачені хакери – українці Олександр Єременко та Іван Турчинов, їхнє місцезнаходження нині невідоме.