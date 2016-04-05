Україна вимагає від РФ негайно припинити правове свавілля проти політичних в’язнів Карпюка і Клиха

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі МЗС України у зв’язку з незаконними діями представників російської влади у сфабрикованій справі проти українців Карпюка та Клиха.

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з продовженням незаконного утримання Карпюка та Клиха і систематичним порушенням їхніх прав.

«Унаслідок протиправних дій представників правоохоронних органів Російської Федерації та Верховного суду Чеченської Республіки громадяни України фактично позбавлені права на захист», - наголосили в МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві України підкреслили, що «усі докази непричетності М.Карпюка та С.Клиха до інкримінованих їм злочинів безпідставно відхиляються судом. Російська влада продовжує чинити тиск на свідків, сторону захисту та незаконно утримуваних громадян України».

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Особливе занепокоєння української сторони викликає порушення ще однієї кримінальної справи проти Клиха у зв’язку з так званою “образою суду”. МЗС розглядаємо такі дії як додаткове підтвердження прагнення посилити тиск на Клиха, засудити його до максимально суворого покарання.

«Усвідомлюючи очевидний виключно політично мотивований і замовний характер цього судового фарсу, подальше провадження якого залежить виключно від рішень російського керівництва, вимагаємо від російської сторони негайно припинити психологічне знущання та правове свавілля проти громадян України – політичних в’язнів Російської Федерації і забезпечити неухильне дотримання їхніх законних прав», - заявляє МЗС України.

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Довідка УНІАН. Українців Карпюка і Клиха звинувачують в «участі в банді», вбивстві й замаху на вбивство російських військовослужбовців. Російське слідство стверджує, що Клих і Карпюк в часи Першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню, а Карпюк у кінці 1994 й на початку 1995 року сам брав у них участь.

За інформацією ЗМІ, російські спецслужби викрали Карпюка в березні 2014 року в Чернігівській області, Клиха затримали в серпні того ж року в російському місті Орлі. Обидва заперечують свою провину і заявляють, що були незаконно затримані, а визнання були отримані російським слідством під тортурами.

Російський правозахисний центр «Меморіал» визнав громадян України Карпюка і Клиха політичними в’язнями.