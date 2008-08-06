На час Євро-2012 Донецьк хоче зафрахтувати ростовські теплоходи

Для висококомфортного розміщення вболівальників, які приїдуть до Донецька на матчі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року місто хоче зафрахтувати у Ростовської області теплоходи і поставити їх біля причалу у Маріуполі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив мер Донецька Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Він підкреслив, що питання розміщення уболівальників є одним з найпроблемних і головних як для міста, так і для області. Наявність 4-х і 5-тизіркових готелів «на жаль, по балансу не зовсім виходить», зазначив мер.

За його словами, тому керівництво регіону веде сьогодні переговори з питань розміщення вболівальників з сусідами: Запорізькою і Ростовською областями.

«Припустимо, з Ростовською областю ми ведемо переговори в такому ключі, - пояснив А.ЛУК’ЯНЧЕНКО. - У нас є Маріупольський морський порт, по Дону ходять теплоходи, комфортністю 4 і 5 зірок класу «річка-море». І таким чином, ми можемо зафрахтувати ці теплоходи на час проведення Євро-2012, поставити їх в Маріуполі біля причалу, й таким чином вирішити частину питання висококомфортабельних готелів».

Мер також зауважив, що від Донецька до Запоріжжя 200 км, тому з досвіду останнього чемпіонату Європи з футболу, що проходив в Австрії та Швейцарії, відомо, що уболівальники «спокійно долають» таку відстань.

Крім того, А.ЛУК’ЯНЧЕНКО сказав, що для розміщення гостей чемпіонату будуть задіяні й сусідні з Донецьком міста області - Святогорськ, Слов`янськ, Краматорськ, Маріуполь та інші.