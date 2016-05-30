Пожежа під Києвом: сьогодні тіла загиблих передадуть родинам

Як зазначається в повідомленні на сайті Київської обласної державної адміністрації, про це сказав директор Департаменту охорони здоров’я КОДА Олег Ременник на засіданні обласного оперативного штабу з питань ліквідації насідків надзвичайної ситуації в с. Літочки Броварського району.

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За його словами, на даний час 5 осіб з числа потерпілих перебувають у лікарні, один пенсіонер у стабільно критичному стані знаходиться в Обласному опіковому центрі. 15 осіб було переведено до будинку для престарілих у с. Воропаєво Вишгородського району. Також він додав, що вже сьогодні тіла загиблих буде передано родинам для поховання. До обіду мають завершити роботу судмедексперти.

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Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 травня у селі Літочки сталася пожежа у приватному двоповерховому будинку, де жили люди похилого віку. Загинули 17 людей, ще 5 госпіталізовані з опіками.

Правоохоронці затримали підприємця, який організував у приватному будинку проживання людей похилого віку. Він має ще 8 аналогічних закладів у Київській області. Влада перевіряє законність їхнього функціонування.